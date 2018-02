De Seinpaalduin op Terschelling kan verder worden ontwikkeld. Het project krijgt 123.000 euro van het Waddenfonds. Dat verdeelt in totaal 1,9 miljoen euro over zes duurzame recreatie- en toerismeprojecten in het Waddengebied. Het duin, dat ook wel het mooiste uitkijkpunt van het Waddengebied wordt genoemd, moet verder worden ontwikkeld. Zo moet er een informatiepunt met bankjes worden geplaatst.

Eerder is het duin beter toegankelijk gemaakt voor mensen in een rolstoel.