Heb je de schaatsen al uit het vet en kun je niet wachten tot je het ijs op kunt? Dan hebben we goed nieuws voor je! Er zijn al verschillende plekken in Fryslân waar je het ijs op kunt. Op deze kaart zie je een overzicht met Friese ijsbanen en links naar actuele informatie op Facebook of de website van de ijsbaan. Veel schaatsplezier!

Heb je een correctie of meer informatie over de status van een baan voor ons? Of staat jouw baan er nog niet bij? Laat het ons weten via het contactformulier!