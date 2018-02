Slachterij Storteboom in Kornhorn mag onder voorwaarden weer open. De fabriek ging op slot nadat zondag bij een pluimveebedrijf in Oldekerk vogelgriep werd ontdekt. Bij Storteboom mag nu alleen pluimvee van buiten het vogelgriepgebied via een speciale route worden aangevoerd en moeten de dieren nog dezelfde dag worden geslacht.

De vogelgriep is volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit niet op andere bedrijven aangetroffen.