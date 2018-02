De politie in Leeuwarden heeft dinsdag de auto van een 69-jarige vrouw uit Leeuwarden in beslag genomen. De vrouw had nog een boete van meer dan 3.500 euro open staan. Na het betalen van de boete en de sleep- en stallingskosten kan ze de auto weer ophalen.

De politie in Heerenveen heeft dinsdag een 47-jarige drankrijder uit Joure aangehouden. De man werd op de Fok aan de kant gezet. Hij reed ook nog met een ongeldig rijbewijs.