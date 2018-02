Schaatstoppers bereiden zich voor op eerste marathon

Twee schaatsers uit Wijnjewoude doen mee aan de marathon op natuurijs die woensdagavond in Haaksbergen wordt gereden. Het zijn Arjan Stroetinga en Bianca Bakker.

Na honderd meter weer linksaf

Arjan Stroetinga is net terug uit Zweden waar hij op natuurijs heeft gereden. "Daar was de gevoelstemperatuur min dertig dus ik ben wel wat gewend. Het valt wel wat mee." Hij heeft zin in de wedstrijd in Haaksbergen. "De eerste wedstrijd op natuurijs is altijd mooi, maar na honderd meter is het weer linksaf. Op open water is het allermooist, ik hoop dat dat er nog van komt." Hij heeft speciale ijzers voor natuurijs, de puntjes zijn wat teruggebogen, dan is het gemakkelijker terugsturen. En welke kleren doet hij aan met een gevoelstemperatuur van min vijftien? "In Zweden had ik wel drie laagjes aan, maar nu is één laagje wel genoeg. Een winddicht shirt, scheenbeschermers, knielappen." Het schaatspak heeft snijbestendige stukken. "Als het echt heel koud is, doe ik mijn lycrapak aan en anders mijn rubberpak." Hij gaat voor de winst, "anders hoef je er niet heen."

Bevroren neus

Ook Bianca Bakker is net terug uit Zweden, daar won ze de eerste marathonwedstrijd van de Grand Prix. Als voorbereiding op Haaksbergen is ze aan het fietsen. Op de zolder trapt ze de benen los. "Dat is mijn standaard voorbereiding op een wedstrijd, lekker een halfuur fietsen." Haar overwinning in Zweden was de eerste keer. "Het was geweldig om te winnen." Van de kou had ze niet veel last, veel kleren aan en het gezicht bedekt houden. "Mijn neus is nog wat rood omdat die wel bevroren was, maar het doet geen pijn." Ze heeft zin in de wedstrijd. "Het is wel anders op de baan, maar dat moet ik ook wel kunnen, de benen zijn goed." De afgestudeerde fysiotherapeut krijgt het nog druk, mogelijk zijn er nog meer wedstrijden op natuurijs en komend weekend staat de finale van de KPN cup in Amsterdam op het programma."Het zou mooi zijn als we met de ploeg een overwinning behalen."

Toppers

Aan de wedstrijd in Haaksbergen doen meer toppers mee, zoals Crispijn Ariëns, Gary Hekman, Bob de Vries en Frank Vreugdenhil, maar ook Olympische medaillewinnaars Jorrit Bergsma en Irene Schouten komen in actie.

Live

Omrop Fryslân zendt de marathon live uit op radio en televisie. De uitzending begint om ongeveer 18.45 uur. De vrouwen beginnen om 19.00 uur en rijden 80 rondjes, de mannen starten om 20.00 uur en doen 125 rondjes.