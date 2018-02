Vangrail is mogelijke oplossing voor gevaar bij PM-kanaal

Al jaren wordt er gesproken over een vangrail bij het Prinses Margrietkanaal en het Van Starkenborghkanaal tussen Stroobos en Zuidhorn. Volgens sommige mensen is de weg gevaarlijk en is een vangrail dé oplossing. Al meerdere mensen zijn omgekomen doordat ze in het kanaal terechtkwamen. Anderhalve week geleden reed ook weer een auto het water in, de chauffeur kon zichzelf redden. Stroobos ligt in de gemeente Achtkarspelen en die gemeente spreekt in maart met de buurgemeenten, politie en verkeersdeskundigen om iets aan de situatie te doen.

"Een vangrail is één van de mogelijke oplossingen," zegt wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen. "Maar volgens verkeersdeskundigen kan dat ook weer gevaar opleveren, omdat mensen harder rijden omdat een vangrail een gevoel van veiligheid geeft. Aan de andere kant van de weg staan bomen en als mensen tegen de vangrail botsen kan het gebeuren dat ze worden gelanceerd en tegen de boom botsen. Dat kan ook niet."