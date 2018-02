Boerderij bij Leeuwarden wordt ecoparadijs Frijlân

Het is er nu nog een grote ravage, maar uiteindelijk moet het een prachtig ecoparadijsje worden. De gemeente Leeuwarden heeft onlangs groen licht gegeven voor het meerjarige project 'Frijlân'. Aan de Boksumerdyk net buiten Leeuwarden bij de Dairy Campus staat een verwaarloosde boerderij. Een kleine groep Friezen mag het terrein gebruiken om te wonen in Mongoolse tenten en kotta's. De ruimte eromheen willen ze op ecologische wijze bemesten en beplanten. Alles met de filosofie van de permacultuur: met respect voor dieren, natuur, grondstoffen en elkaar.

''Het is belangrijk dat we met elkaar het experiment aangaan, dat het anders wordt'', zegt een van de initiatiefnemers Abelskamp. ''Het roer moet om. Dat weet iedereen. Alleen is het erg lastig om iets op te geven waar je jezelf zo comfortabel in voelt. Toch is het nodig om te kijken: Hoe kunnen wij met minimale middelen onszelf zo maximaal mogelijk redden. Wij als kleine groep kunnen dat laten zien.''

Afgelopen zaterdag was de eerste 'Handen uit de mouwen-dag'. Vrijwilligers hielpen om rommel van het land te halen en de boerderij en schuur op te ruimen. Op 18 april gaat Frijlân officieel open. Dat zal worden gedaan door schoolkinderen het land te laten inzaaien.