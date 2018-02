Door de sneeuw zijn activiteiten die je anders op wintersport doet, nu ook thuis mogelijk. Neem nu bijvoorbeeld snowboarden. Op Ameland had iemand daar wat op bedacht. Achter een auto aan gleden mensen op hun slee richting de vuurtoren. Daar was ook een trekker die sleeën met kinderen trok en een arreslee met een paard ervoor. Allemaal in de buurt van Hollum.