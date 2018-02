Geke Postma uit St.-Annaparochie heeft dinsdagavond de tweede editie van het Bildts dictee gewonnen. Aan het dictee deden dit jaar 23 deelnemers mee. Dat is net iets minder dan vorig jaar, toen er 28 deelnemers waren. Geke Postma had slechts één fout in het dictee.

Het dictee werd dit jaar geschreven door Jan de Groot. Femke Keizer, de winnaar van vorig jaar, viel deze keer niet in de prijzen.