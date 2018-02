LF2018-gehaakte dekens te zien in gemeentehuis Kollum

Op meerdere plekken in Fryslân wordt flink gehaakt om komende zomer het wereldrecord 10.000 gehaakte dekens te verbreken. Op dit moment is Finland recordhouder met 7000 dekens. Het Culturele Hoofdstadproject 'Grootste gehaakte deken ter wereld' wil dat record dit jaar verbreken.

Enthousiaste hakers in Kollumerland hebben samen al zestig dekens gehaakt. Kleine stukjes van tien bij tien of twintig bij twintig centimeter, die later aan elkaar vast zijn gemaakt. Een deel van de dekens is t/m 30 maart te zien in het gemeentehuis van Kollumerland. De expositie werd dinsdagmiddag geopend.

Haakvriendinnen

Wiepkje Dijkstra uit Kollum en Aukje Jensma uit Stiens zijn goede vriendinnen door dit project. ''We kwamen elkaar tegen in een verzorgingstehuis in Stiens. Wiepkje was daar aan het haken voor dit LF2018-project en toen werd ik ook enthousiast. Zo hebben wij contact gehouden. Eerst zeiden we 'u' en 'mevrouw Dijkstra', nu noemen we elkaar bij onze voornaam'', lacht Aukje.

En dat is precies de bedoeling van dit project. Dat mensen elkaar leren kennen en elkaar opzoeken om met elkaar te haken, vertelt initiatiefnemer Monique van der Hoek van de 'Grootste gehaakte deken van de wereld'. "Door te werken aan iets kleins, kun je samen iets heel groots maken."

Mensen kunnen nog altijd mee haken. Op de Facebookpagina 'Haak je aan. Haken is verbinden' kunnen mensen meer informatie vinden. De dekens worden na het project aan goede doelen geschonken.