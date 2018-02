Oude reddingsboten kunnen het ijs op zee wel aan

Door het winterweer en het ijs kunnen sommige reddingsboten niet uitvaren. De KNRM zet nu oude reddingsboten in, want die kunnen de ijsgang wel aan. In Lauwersoog ligt 'de oude' Suzanna klaar om uit te varen. De oude reddingsboten zijn van de Nautische Vereniging Oude Redding Glorie. Als het weer dooit, is het wachten tot het ijs is verdwenen. Pas dan kunnen de reguliere reddingsboten worden ingezet.