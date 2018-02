Vaarverbod voor recreatieschepen op Prinses Margrietkanaal

Recreatieschepen mogen vanaf dinsdag niet meer op het Prinses Margrietkanaal varen. Er is te veel ijsgang in het kanaal. Het vaarverbod geldt ook voor het Van Starkenborghkanaal in Groningen. De Friese meren en binnenwateren zitten ook vol met ijs, maar die vallen onder provinciaal toezicht. Door de oostelijke wind drijft het ijs vanaf de meren het kanaal op.

Rijkswaterstaat houdt de situatie met inspecties in de gaten. De beroepsvaart heeft nog niet veel last van de ijsvorming en kan gewoon door de kanalen varen.