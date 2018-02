It winterweer en de sneeuw leveren mooie plaatsjes in de provincie. Vooral de Fries Waddenkust gaat schuil onder een witte sneeuwdeken. De sneeuwval begon daar maandag in de loop van de dag en avond, maar dinsdag overdag kwam er nog meer bij. Kijk naar dronebeelen van het dorp Wierum dat vlak achter de dijk ligt.