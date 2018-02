Vogelbond lanceert nieuwe app om vogelnesten op te geven

Boeren en loonbedrijfwerkers weten aanstaand voorjaar veel beter waar vogelnesten zijn of waar jonge vogels rondlopen. Een nieuwe app van de Bond van Friese Vogelwachten maakt dat mogelijk. Daarmee kunnen waarnemingen twee keer zo snel ingevoerd worden als met de oude app en met veel meer preciezie. Er is ook meer ruimte voor informatie en waarnemingen over predatoren.

Vogelwachters hoeven met de nieuwe app niet meer thuis de computer te gebruiken. Bovendien is de informatie met de nieuwe app veel sneller beschikbaar voor boeren en anderen die de velden bewerken. Dat is vooral belangrijk als er jonge vogels zijn, want die blijven niet altijd bij de nesten. Boeren of loonbedrijfwerkers kunjnen daar dan rekening mee houden tijdens de werkzaamheden. Eind deze week is de app beschikbaar voor nazorgers.