City Jazz Leeuwarden stopt met de activiteiten. Het bestuur vindt het te moeilijk om in het geweld van Culturele Hoofdstad 2018 nog een plekje te geven aan hun festival. FInancieel is het niet gezond te krijgen voor de organisatie.

In 2017 was het ook al niet mogelijk een festival te kunnen organiseren. Ook de komende jaren is dat niet mogelijk en daarom wordt de stekker definitief uit City Jazz getrokken.