Na de koude nacht kon het dinsdag op diverse plaatsen in Fryslân net wel: schaatsen. Zo ook bij de Jan Durkspolder bij Earnewâld. Ruim 150 volwassenen en kinderen reden daar over het ijs. Toch was het voor hen wel zaak om alert te blijven; het ijs is nog niet op alle plaatsen sterk genoeg.