Deel van de werknemers van De Friesland mobiel ingezet

De fusie tussen zorgverzekeraar De Friesland en Zilveren Kruis heeft voorlopig geen gevolgen voor de werkgelegenheid, maar wel voor de baan van de werknemers. Mensen in bepaalde functies zullen voor een deel ook bij andere vestigingen hun werk moeten doen. Dus niet alleen in Leeuwarden, maar ook in Apeldoorn of Leiden. Het gaat om een deel van de werknemers in Leeuwarden, die met zo'n verandering rekening moet houden.

Drie kernlocaties

Op 8 februari heeft de Ondernemingskamer van de rechtbank bepaald dat de fusie tussen De Friesland en Zilveren Kruis gewoon kan doorgaan. De vestiging van Achmea in Zwolle gaat dicht. De locaties Leeuwarden, Apeldoorn en Leiden worden kernlocaties. Het werk wordt onder die locaties verdeeld. Het kan dus zijn dat mensen die eerst in Zwolle bij Achmea werkten, binnenkort naar Leeuwarden gaan. Maar sommige medewerkers uit Leeuwarden zullen soms ook naar andere locaties moeten. Dat heeft te maken met de aard van het werk. Functies die sterk zijn gebonden aan de merknaam De Friesland, blijven in Leeuwarden. Bijvoorbeeld de afdelingen zorg-inkoop, klantcontact, commercieel beleid en communicatie. Maar functies die algemener zijn, zoals IT, financiën, personeelszaken en fraudebestrijding, worden verspreid over drie locaties. Die mensen vallen dan onder Zilveren Kruis.

Het contact met de Friezen

De rechtszaak was aangespannen door de ondernemingsraad van De Friesland. De raad wilde behoud van de zelfstandigheid en het Friese karakter van De Friesland. De directie wil op die wens inspelen door meer contact met 'het veld'. Er komt een adviescommissie met daarin mensen van hoog kaliber om het maatschappelijk geluid van de provincie te horen. Verder wil De Friesland 'dialoogtafels' met burgers organiseren, met groepen mensen praten over bepaalde thema's. De merknaam De Friesland blijft bestaan na de fusie met Zilveren Kruis, zegt Van der Hoek. De Friesland is een sterk merk, dat zestig procent van de gezinnen in het Noorden als klant heeft. Na de fusie met Zilveren Kruis wordt dat een belang van tachtig procent. Dus daarmee wordt De Friesland een nog grotere speler in zorgverzekeringen en in het contact met zorgaanbieders en politiek.