Eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen

De eerste marathon op natuurijs wordt woensdagavond verreden in Haaksbergen. Dat maakte wedstrijdleider Willem Hut van de KNSB bekend, nadat hij het ijs heeft gemeten in zowel Haaksbergens als Arnhem. Beide ijsverenigingen daar waren nog in de race, maar in Arnhem is het ijs in een bocht nog te slecht. Daardoor krijgt Haaksbergen de voorkeur. Het is niet zo dat Arnhem helemaal naast een marathon grijpt. Donderdagavond zal daar nog een marathon verreden worden.

De marathon in Haaksbergen begint om 19.00 uur. De laatste keer dat er een marathon op natuurijs werd verreden was op 18 januari 2017 in Noordlaren. Simon Schouten en Lisa van der Geest wonnen daar toen.