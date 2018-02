Drie locaties mogelijk voor woonwagenplaatsen Smallingerland

De gemeente Smallingerland heeft drie locaties op het oog voor de uitbreiding van het aantal woonwagenplaatsen in de gemeente. De afgelopen maand heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en daar zijn nu drie opties uitgekomen. Het bestaande woonwagenkamp aan de Wetterwille zou kunnen worden uitgebreid, maar er kunnen ook plaatsen komen in het groengebied bij de Fennereed of bij het gebied Vrijburch, allemaal bij Drachten.

Het onderzoek werd door de gemeente uitgevoerd, in samenwerking met WoonFriesland en een huurdersvereniging. Diverse huurders hadden aangegeven wel interesse te hebben in een nieuwe standplaats. Op korte termijn moet een volledig voorstel aan de gemeenteraad kunnen worden gepresenteerd.