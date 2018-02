Veel dure Jumbo-supermarkten in Fryslân

Fryslân telt veel dure Jumbo-supermarkten. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De bond kwam erachter dat de Jumbo drie prijsklassen hanteert: hoog, middel en laag. Dat wordt bepaald door de aanwezigheid van concurrenten. Als er veel concurrenten in de buurt zitten, dan zijn de Jumbo's goedkoper. Zijn er geen concurrenten, dan ligt het prijsniveau hoger.

In Fryslân, Groningen en Limburg zijn eigenlijk alleen maar dure Jumbo's. De goedkopere Jumbo's zitten voornamelijk in de Randstad. Het verschil in prijzen geldt niet alleen in de winkels zelf, maar ook online.