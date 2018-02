Drank- en drugsrijder gepakt in Heerenveen

Een 33-jarige drankrijder uit de gemeente Heerenveen is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden op de Burgemeester Falkenaweg in Heerenveen. Uit een blaastest bleek dat hij te veel had gedronken. De man kreeg een rijverbod van twee uur en een boete van 325 euro.

In dezelfde straat werd later een 32-jarige bestuurder uit de gemeente Heerenveen aangehouden. Hij reed met drugs op. Uit een test bleek dat de man amfetamine, THC en methamfetamine had gebruikt. Hij kreeg een rijverbod van 24 uur.