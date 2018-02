Reedrydbattle: Gewest Fryslân zoekt nieuwe schaatstalenten

Met twintig medailles mag Nederland terugkijken op succesvolle Olympische Winterspelen. Sven, Ireen, Sjinkie en Suzanne hebben allemaal met hun toptalent meegeholpen om de Nederlandse eer hoog te houden. Maar dat kunnen ze niet eeuwig doenm over enkele jaren moeten er andere rijders staan. Vraag is, hoe vind je die en hoe zorg je ervoor dat ze de goede begeleiding krijgen? Daar is Gewest Fryslân dinsdag mee bezig in Thialf in Heerenveen,

Reedrydbattle

Ze doen dit met een reedrydbattle. De battle is bedoeld voor kinderen van de basisschool die nog geen lid zijn van een wedstrijdvereniging. Een jury bestaande uit toprijders als Douwe de Vries, Rintje Ritsma en Annamarie Thomas zal de kinderen beoordelen, en bekijken of ze het talent hebben om de top te bereiken. Het gaat dan niet alleen om talent voor het langebaanrijden, maar ook om nieuwe sterren op kunstschaatsen, de ijshockeybaan of in het shorttrack.

Dinsdag en woensdag zijn de voorrondes. Op zondag 18 maart is de finale, in de Elfstedenhal in Leeuwarden.