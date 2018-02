Een 78-jarige Leeuwarder is maandagmiddag op een oversteekplaats op de Oosterkade aangereden door een 22-jarige automobilist uit de stad. De bestuurder verleende onmiddellijk hulp aan het slachtoffer. Die had last van zijn enkel en is met de ambulance naar huis gebracht.

De automobilist verklaarde dat hij de man niet had gezien vanwege de laagstaande zon. Er werd een blaastest afgenomen, maar van alcohol was geen sprake.