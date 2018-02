De politie heeft maandagavond het rijbewijs van een 29-jarige snelheidsmaniak uit Gorredijk in beslag genomen. De man reed met een gemiddelde snelheid van 198 kilometer per uur over de A7, terwijl de wegbeheerder aan het strooien was in verband met de gladheid. De man haalde op bepaalde stukken een snelheid van 213 kilometer. Hij is zijn rijbewijs zeker twee maanden kwijt.