Bijna tien miljard aan gemeentelijke heffingen

Gemeenten halen dit jaar bijna tien miljard euro aan belasting op. Dat is 2,5 procent meer dan in 2017. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De onroerendezaakbelasting is goed voor ongeveer vier miljard euro. De gemeente Schiermonnikoog staat op de tweede plaats met 537 euro per huishouding. Inwoners in Ooststellingwerf zijn met 109 euro veel goedkoper uit. Bewoners van Schiermonnikoog, Vlieland en Ameland betalen relatief het meest aan reinigingsrechten en de afvalstoffenheffing. De Waddeneilanden halen door de vakantiegangers ook veel toeristenbelasting binnen.

Steeds meer gemeenten schaffen de hondenbelasting af. Op Vlieland is die belasting er nog wel. Het eiland haalt met 13,24 euro per inwoner relatief het hoogste bedrag in Nederland op.