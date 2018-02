It Fryske Gea ziet nog geen aanleiding om bij te voeren

Een winter van nog maar een paar dagen oud is voor It Fryske Gea geen reden om de dieren in de natuur bij te voeren. Omdat er nog veel open water is, kunnen de meeste dieren zich ook in dit koude weer goed redden, zegt Tjerk Kunst van It Fryske Gea. Alleen bij hele strenge winters, als ook de laatste wakken dichtvriezen, kan het nodig zijn om bij te voeren, aldus Kunst.

Deze winter, die mogelijk maar een week duurt, stelt eigenlijk niet veel voor, vindt Kunst. Alleen vogels die wormen zoeken, kunnen het zwaar krijgen bij lage temperaturen. Die zullen, als het langer koud blijft, moeten uitwijken naar het zuiden om voedsel te vinden. It Fryske Gea is verder ook wel voor het principe van natuurlijke selectie; het hoort bij de natuur dat de zwakste exemplaren het in de winter niet redden.