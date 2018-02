Kerk nodigt inbreker uit voor praatje

Een celstraf van vier weken en een werkstraf van 50 uren. Dat is de straf die een inbreker uit Leeuwarden kreeg opgelegd. Hij moet nogmaals twee maanden de cel in als hij weer de fout ingaat.

Buiten bewustzijn

De man van 42 heeft eind oktober 100 euro gestolen uit de kassa van een café aan de Eewal in Leeuwarden. In december probeerde hij een kistje met geld mee te nemen uit de Pelikaankerk. Hij werd betrapt, en toen hij van de trappen rende, kwam hij ten val en knalde met zijn hoofd tegen de verwarming. Hij raakte buiten bewustzijn.

Praatje of activiteit

Een vertegenwoordiger van de kerk was bij de rechtszaak aanwezig en nodigde de man uit op eens langs te komen voor een praatje of een activiteit. Voorwaarde is wel dat de man dan nuchter moet zijn. De man werd hierdoor emotioneel en besloot om mee te werken aan een behandeling om van zijn alcohol- en drugsverslaving af te komen.