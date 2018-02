Ontvoerde baby Hannah in goede gezondheid gevonden

De baby die maandagochtend in het Brabantse Eersel werd ontvoerd door haar ouders, is maandagavond op een Duits vakantiepark gevonden. Ze verkeert in goede gezondheid.

Hannah Simons is zes maanden oud, en werd maandagochtend door haar ouders met geweld uit de handen van een verzorger weggenomen. Daarna gingen ze ervandoor. De politie gaf voor heel Nederland een AMBER alert uit om mensen te vragen te helpen bij het zoeken. Iemand in Duitsland had de auto van de ouders gezien en gaf een tip aan de politie.