Bewoners Hurdegaryp zetten vluchtauto zelf maar in de berm

Een kleine twee weken geleden arresteerde de politie in Hurdegaryp midden in de nacht twee inbrekers. Dat gebeurde met behulp van politiehonden. De vluchtauto waar de mannen in zaten bleef na de arrestatie in Hurdegaryp achter.

Omwonenden vroegen de politie na een paar dagen om de auto weg te halen, omdat die erg in de weg stond, maar de politie verwees de mensen door naar de gemeente Tytsjerksteradiel. En omdat de gemeente de Hurdegaripers weer doorstuurde naar de politie, hebben de buurtbewoners de auto zelf maar in de berm gezet met een groepje sterke mannen. Volgens buurtbewoner Lieuwe Bouma was dat ook hard nodig: de auto stond op de hoek van de Reidlânswei en de Reidroas in de bocht. Passanten hadden toendertijd veel moeite om de auto te ontwijken. Geregeld moest een Hurdegaryper achteruit rijden om een botsing te voorkomen.

De buurtbewoners vinden het vreemd dat de auto zo lang in de weg bleef staan. Bouma denkt dat politie en gemeente beide geen sleepkosten wilden maken. De politie laat in een reactie weten dat een gevaarlijk geparkeerde auto een zaak is voor de gemeente. De gemeente Tytsjerksteradiel zegt in een reactie dat er geen melding is binnengekomen over een auto die gevaarlijk stond.