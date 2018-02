Jong Cambuur pakt maar een punt op bezoek bij hekkensluiter

Jong SC Cambuur heeft niet optimaal geprofiteerd van het verlies van concurrent NEC. De Leeuwarders pakten maandagavond een punt op bezoek bij hekkensluiter RKC Waalwijk.

In Waalwijk kwam de thuisploeg voor de rust twee keer op voorsprong door goals van Noël de Graauw. Cambuur kwam echter terug in de wedstrijd door een eigen goal van RKC en een treffer van Danny van Haaren. In de tweede helft zette Tyrone Conraad de ploeg van Denns van der Ree zelfs op 2-3, maar De Graauw maakte zijn derde voor Jong RKC en bepaalde de eindstand op 3-3.

De Leeuwarders blijven op de derde plaats staan. Het verschil met nummer twee Jong NEC is teruggebracht naar een punt.