Burgemeester Ameland wil nieuwe vaargeul naar eiland

Er moet een nieuwe vaargeul van Holwerd naar Ameland komen. Dat zegt burgemeester Albert de Hoop in It Polytburo. De vaargeul die de veerboten nu benutten slibt voortdurend dicht, waardoor een derde van de boten te laat vertrekt.

In 2005 is besloten dat het oostelijke stuk van de Waddenzee economische prioriteit krijgt. Dat houdt in dat de route naar Ameland geen hoofdvaarweg is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Harlingen-Terschelling. Dat moet anders, vindt De Hoop, en daar moet het Rijk voor zorgen.