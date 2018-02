VIDEO: Friese Olympische sporters terug in Nederland

De meeste Friese sporters die in Zuid-Korea in actie kwamen, landden maandag op Schiphol. Daarna werden ze gehuldigd in het Olympisch Station in Amsterdam.

Goed bevallen

De huldiging in het Olympische Stadion is Antoinette de Jong goed bevallen. ''Ik vond het mooi. Het Olympisch Stadion, met een mooi podium, is groot opgezet.'' De Jong won brons op de 3.000 meter en zilver op de ploegenachtervolging. ''Ik ben er erg blij mee, helemaal omdat mijn ouders zo trots waren. En over vier jaar ga ik voor het goud.''

''Dubbel gevoel''

''Ik vindt het fantastisch om zo thuis te komen'', zegt Sven Kramer. De winnaar van de 5.000 meter in Zuid-Korea had een dubbel gevoel overgehouden aan de Spelen: ''Ik heb een fantastische eerste week gehad, daarna ging het wat minder. Het is een beetje dubbel.''

Zin in natuurijswedstrijd

Jorrit Bergsma, die zilver won op de 10 kilometer, kijkt met een positief gevoel terug. ''Ik had graag mijn gouden medaille verdedigd, maar zilver was het maximaal haalbare.'' En met het winterweer in Nederland kijkt hij uit naar het schaatsen op natuurijs: ''Ze hebben het over de eerste natuurijswedstrijd, dus daar heb ik wel zin in. Dat wachten we even af.''

WK Sprint

Niet alle Friese sporters waren maandag in Amsterdam. Marrit Leenstra ging van Zuid-Korea naar het Chinese Changchun. Daar doet ze komende weekeinde mee aan de wereldkampioenschappen sprint.