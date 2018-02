Schaatswinkels krijgen het druk

Schaatsen op natuurijs, het is nog niet vertrouwd. Toch zijn er al wel plaatsen op ondergelopen land waar het, naast de windwakken, net zou kunnen. Op het stukje van de Jan Durkspolder bij Earnewâld bijvoorbeeld en ook bij het natuurgebied Easterskar van it Fryske Gea bij Rotstergaast.

De schaatsers waren opgetogen over de kwaliteit van het zwarte ijs, al was het vanwege de harde wind wel ijskoud. En in winkels waar schaatsen worden verkocht was het erg druk. Bij Haico Bouma in Oudehaske was die drukte vorige week al begonnen, maar ze kunnen de aanloop goed aan. Volgens Bouma zijn het voornamelijk de comfortabele schaatsen, met een schoen die je zo kunt dichtklikken, populair.