Hotels en horeca doen goede zaken door Culturele Hoofdstad

De hotels en horeca in Leeuwarden hebben in het eerste gedeelte van 2018 goede zaken gedaan. Het Culturele Hoofdstadjaar is nu bijna twee maanden bezig. Als het goed is, moet dit Culturele jaar economisch gezien flink wat opleveren en niet alleen veel mensen naar Leeuwarden en Fryslân trekken. Het streven is dat er vier miljoen bezoeken worden gebracht.

Veel horeca

In het openingsweekend was het erg druk in de Leeuwarder horeca. ''Een aantal zaken heeft een weekomzet gedraaid'', vertelt Melle Bakker, voorzitter van de Koninklijke Horeca Leeuwarden. Er zijn de laatste jaren veel nieuwe zaken in de Friese hoofdstad bijgekomen. In 2012 telde Leeuwarden 27,8 horecabedrijven op 10.000 inwoners, in 2017 waren dat er 30,6. Dat is een groei van 10 procent. ''Er is de laatste jaren veel leegstand in het centrum ontstaan. Het is dan erg eenvoudig om deze lege panden te vullen met horeca'', zegt Bakker.

Leeuwarder horecaondernemers vinden dat de gemeente hier voorzichtig mee moet zijn. Tegelijk vindt Bakker ook dat het gewoon bij de vrije marktwerking hoort. ''Een ondernemer die een nieuwe zaak opent, heeft goed onderzoek gedaan en denkt dat het lucratief is. Daarnaast is het een stimulans voor bestaande ondernemers om nog beter hun best te doen. Dat is allemaal goed voor de kwaliteit.''

Openingsweekend trekt bezoekers

Volgens Herman Schreuder, directeur van hotel Post Plaza, ging het echt los na het openingsweekend. ''Binnen 24 uur na de uitzending op de NPO werd er 800 keer bij ons geboekt, dat is ongekend.'' Zo wordt er vooral geboekt op dagen dat 'De Reuzen van Royal de Luxe' te zien is en als de Stormruiter wordt opgevoerd.

Hotels moeten het niet alleen van toeristen hebben, maar ook van congressen. Normaal zijn er zo'n drie congressen per jaar, dit jaar zijn dat er negen. Zoals over de Waddenzee, van alle WTC's in de wereld, het culturele congres ISPA, en waar Omrop Fryslân zelf bij betrokken is: de Circom. Dat is een groot congres van alle regionale omroepen in Europa. ''Een deel van de congressen heeft een aanknopingspunt met Culturele Hoofdstad, anders hadden we hier niet zoveel congressen gehad'', vindt Schreuder.

Nieuwe hotelkamers

Er zijn de laatste jaren veel nieuwe hotelkamers bijgekomen in de gemeente Leeuwarden. Nog niet zo lang geleden waren dat er ongeveer 500, en nu zijn dat er zo'n 650. Zo zijn het Fletcherhotel en Post Plaza uitgebreid, en is het nieuwe Van der Valk er bijgekomen. Bovendien is de bezetting van de hotels omhoog gegaan. ''We moesten van ver komen. In 2015 was de hotelbezetting in Leeuwarden tussen de 50 en 60 procent'', vertelt Herman Schreuder, die tevens voorzitter is van Stichting Hoteloverleg Leeuwarden. ''Nu is dat zo'n 70 tot 75 procent, en dat is gezond.'' Hij verwacht dat het ook na 2018 allemaal uit kan. ''We moeten nu zaaien en een mooie beleving bij de gasten neerzetten, zodat we de komende jaren kunnen oogsten.''

In het 'bidbook' van Culturele Hoofdstad staat als doel dat 90 procent van de toeristen in 2019 nog een keer naar Fryslân moet komen. Daarnaast zouden er ieder jaar tot het jaar 2023 vijf procent meer toeristen moeten komen dan het voorgaande jaar.