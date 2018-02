KNSB begrijpt zorgen Kramer over toekomst schaatsen

Schaatsbond KNSB heeft begrip voor de zorgen van Sven Kramer, die zich druk maakt over de toekomst van de professionele schaatsers, nu nog niet zeker is of alle sponsorcontracten blijven bestaan. Kramer zei bij de NOS dat over drie weken 97 procent van de schaatsers in de WW terecht komt. Volgens Carl Mureau van het KNSB is dat cijfer ''een beetje overdreven'', en schetst Kramer ''een heel zwart beeld'', maar hij begrijpt de zorgen wel: ''Iedereen heeft het liefst zekerheid over de toekomst, en voor een aantal topschaatsers is die zekerheid er nog niet. Dat is jammer.''

Fulltime

De Nederlandse topschaatsers zitten allemaal bij een commercieel team. Door geld van sponsoren kunnen ze fulltime met de sport bezig zijn. ''Daardoor halen ze zoveel medailles op de Spelen'', zegt Mureau.

Kansen

''Dat er nu sponsoren zijn die niet willen doorgaan, geeft ook mogelijkheden'', zegt Mureau. ''Van de zes sponsoren hebben twee gezegd dat ze gaan stoppen. Dat is een situatie die zich elke vier jaar voordoet. Het biedt bedrijven ook de kans om nu in te stappen, om de schaatssport te omarmen. Dat kan heel interessant zijn. Ik denk dat er geen sport in Nederland is die zoveel olympische medailles oogst als het schaatsen. En de kijkcijfers zijn ook prima. BIj de 10 kilometer, de strijd tussen Kramer, Bergsma en Bloemen, zaten bijna 3 miljoen mensen voor de tv.''

''Hard aan gewerkt''

''Voor de schaatsers die er nu op achteruit gaan'', kan het KNSB niet veel doen, zegt Mureau. ''Het begint met de prestaties op het ijs. Die waren geweldig. De commerciële mensen van de KNSB, en die van de ploegen zijn druk bezig gesprekken te voeren met geïnteresseerde bedrijven.'' Mureau deelt de zorgen van Kramer. ''Ik zeg niet: 'het komt goed', ik zeg: 'er wordt hard aan gewerkt.'''