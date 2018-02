De KNMI heeft code geel afgegeven vanwege gladheid op verschillende plekken in de provincie. In het Waddengebied kan het glad worden door de sneeuw. De sneeuw kan ook voor gladheid zorgen op andere plekken in Fryslân, met name bij de kust.

De waarschuwing geldt voor maandag 18.00 uur tot dinsdag 12.00 uur.