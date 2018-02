Jong Heerenveen vergroot voorsprong na winst in topper

Jong sc Heerenveen heeft maandagmiddag de topper tegen Jong NEC met 4-2 gewonnen. De Feansters zijn koploper, de ploeg uit Nijmegen stond tweede.

Op het kunstgras van Heerenveense Boys zette Nemanja Mihajlović de thuisploeg na tien minuten op 1-0. Dat was ook de ruststand. Vroeg in de tweede helft maakte Henk Veerman de 2-0 en daarna Pelle van Amersfoort de 3-0. Hicham Haouat deed iets terug voor Jong NEC, maar daarna liep de ploeg van Chris de Wagt uit naar 4-1 door nog een goal van Van Amersfoort. In de laatste minuut scoorde Mex Bakker nog voor Jong NEC.

Door de overwinning vergroot Jong Heerenveen de voorsprong op Jong NEC naar zes punten.