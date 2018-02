Advies van Friese ijsbond: blijf van het ijs!

Blijf van het ijs! Dat is het advies van de Friese ijsbond maandagmiddag. Schaatsen op natuurijs kan nog niet, daar is nog veel meer ijs en vorst voor nodig. Momenteel kan alleen veilig worden geschaatst in Thialf en de Elfstedenhal, laat de bond weten. "Met het stilzetten van de gemalen en het instellen van het vaarverbod zijn maatregelen genomen om de groei van het ijs te bevorderen. Het is nu afwachten wat de winter doet", zegt ijsmeester Sytse Kroes.

Met name door de harde wind ligt nog veel water op. Op www.friescheijsbond.frl staat een kaart van Fryslân. Als er plekken groen kleuren, kan daar veilig worden geschaatst.