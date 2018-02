VIDEO: Sneeuw op Ameland

Op Ameland, en ook op de andere Waddeneilanden, is maandag sneeuw gevallen. Op Ameland ligt op sommige plekken al zo'n vijf centimeter sneeuw. Waarschijnlijk valt ook de komende dagen nog flink wat sneeuw. Dat is het gevolg van het 'snow-lake-effect', een weerfenomeen dat in Amerika regelmatig voorkomt, maar niet veel in Nederland.

De sneeuw ontstaat doordat de ijskoude lucht over het warmere zeewater trekt, dit zorgt dat sneeuwbuien ontstaan. Deze sneeuwbuien beperken zich tot de Waddenzee en de noordelijke kustgebieden. Zodra de buien boven land komen, valt de laatste sneeuw eruit omdat daar geen nieuwe buien kunnen ontstaan.