Politie vraagt ook Friezen uit te kijken naar ontvoerde baby

De politie vraagt ook inwoners van Fryslân uit te kijken naar de ontvoerde baby Hannah Simons. Ouders van het meisje hebben haar vanochtend bij een supermarkt in Eersel in Noord-Brabant met geweld uit de handen van een verzorger weggenomen. Ze zijn in een zwarte Mercedes met kenteken 94-GK-PB weggereden. Omdat de politie geen idee heeft waar ze naartoe zijn gegaan, is een Amber Alert uitgegeven voor het hele land.

Mensen wordt gevraagd uit te kijken naar de auto en de man en vrouw met de baby van zes maanden. Het advies is om de mensen niet zelf te benaderen maar direct de politie te bellen.