Leeuwarder F-16's begeleiden toestel met olympische sporters

Twee F-16's van de vliegbasis Leeuwarden begeleiden maandagmiddag het toestel met olympische sporters. Dat is onderweg van Seoul naar Schiphol. De F-16's hebben het toestel opgepikt boven de Nederlandse grens. Daarna maken de drie vliegtuigen een ererondje boven Noord-Fryslân, mogelijk omdat er zoveel Friese sporters succesvol waren in Zuid-Korea. Het leek op een 400-meterbaan in de lucht.

Na aankomst op Schiphol gaan de sporters door naar het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daar worden ze aan het begin van de avond gehuldigd.

In Fryslân Hjoed praten we met verslaggever Roelof de Vries, die al in Amsterdam is.