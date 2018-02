Schoolkinderen hebben deze week voorjaarsvakantie. Al jaren organiseren Friese museu tal van activiteiten onder de naam 'help pake en beppe de vakantie door'. Dit jaar doen 39 museau mee en het thema is deze keer 'Typisch Fries'.

Bij De Spitkeet in Harkema was maandag het startsein. Daar is het deze week helemaal omgetoverd tot elfstedenroute.