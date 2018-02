Trio breekt 15 keer en en krijgt celstraffen

Drie mannen uit Ooststellingwerf, Leek en Haule hebben celstraffen gekregen voor een groot aantal inbraken bij sportverenigingen, autowascentra en clubgebouwen in Fryslân en Groningen. De twee Friezen moeten twee jaar zitten, de helft daarvan voorwaardelijk. In totaal hebben de dieven 15 inbraken gedaan in onder andere Kollum, Kootstertille en Frieschepalen. Ze namen laptops, drank en een zitmaaimachine mee. Van de opbrengst kochten ze drank en drugs.

De zaak kwam aan het licht toen de eigenaar van een wasstraat beelden van bewakingscamera's op Facebook plaatste. Ze moeten naast de celstraf 5.000 terugbetalen aan gedupeerden.