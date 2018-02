Werkstraf voor razende vrouw met mes uit Twijzelerheide

Een werkstraf van 40 uur en daarnaast 40 uur voorwaardelijk. Een 50-jarige inwoonster van Twijzelerheide kreeg die straf maandag opgelegd vanwege meerdere overtredingen. Zo had ze een buurjongen met een mes bedreigd. Er zijn veel klachten over de vrouw vanuit de buurt waar ze woont. De situatie dreigt al langer te escaleren. De vrouw zou regelmatig schreeuwend over de straat gaan. De buurjongen was bij haar aan de deur gekomen vanwege haar lawaai 's nachts. Toen bedreigde ze hem met een mes.

Verder werd de vrouw veroordeeld voor een diefstal in een winkel in De Westereen. De rechter noemt de situatie van de vrouw in de buurt heel zorgelijk. Burgemeester Gerbrandy van Achtkarspelen is ook op de hoogte van de toestand van de vrouw.