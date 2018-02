Jan Durkspolder: schaatsen met verderop zwemmende eenden

Ondanks de koude nachten met vorst ligt er nog lang niet overal ijs. In de Jan Durkspolder, in de Alde Feanen, zijn sommige plekken wel dicht, maar op andere plekken zijn grote windwakken. Is het natuurijs betrouwbaar? Omdat het ondergelopen land is, kan er niet veel gebeuren. Veel mensen komen kijken of het ijs geschikt is om te schaatsen.

"Het is ondiep hier, dan kun je al snel schaatsen," vertelt Age Veldboom, voorzitter van ijsclub Lyts Begjin in Earnewâld. "Een groep van zo'n twintig man rijdt hier al, dit deel ligt in de luwte, dus hier ligt een plaat ijs. Maar honderd meter verderop zwemmen de eenden in het water, daar wil het niet bevriezen. Dat maakt het zo verraderlijk, er zijn over het hele meer vele windwakken. In dit hoekje kun je dus wel schaatsen, maar lang niet overal."

Hij is heel blij met dit weer. "De zon in het weekeinde had al flink wat kracht, maar de bewolking van nu zorgt ervoor dat het overdag ook wat kouder wordt. Wat een feest is het om hier te schaatsen. Mooi voor de wind, en dan tegen de wind in terugploeteren."