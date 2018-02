Daklozenopvang Zienn zet extra bedden klaar

De daklozenopvang van Zienn in Leeuwarden heeft extra bedden beschikbaar vanwege de kou. De winterse temperaturen zorgen nu al voor extra aanvragen van mensen zonder een vaste woon- of verblijfplaats. Ze hebben nu 52 bedden in plaats van 40. Medewerkers van Zienn zijn op dit moment ook actief aan het zoeken naar mensen die op straat leven.

Via social media roepen ze mensen ook op om uit te kijken naar zwervers en dat door te geven. Drachten en Sneek hebben ook opvang. Mochten er in Leeuwarden niet genoeg plaatsen zijn, dan kunnen mensen daar heen om de nacht door te brengen.