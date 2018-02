Provincie ziet geen rol bij arbeidsconflict Omrop Fryslân

De provincie ziet geen rol voor zichzelf als bemiddelaar in de arbeidsconflicten bij Omrop Fryslân. In antwoorden op vragen van de PvdA-fractie zegt de provincie de conflicten bij de Omrop als een interne gelegenheid te zien waar de provincie geen rol in heeft. De Mediawet schrijft volgens de provincie ook voor dat er een strikte scheiding moet zijn tussen de provincie en de Omrop als media-instelling. In het antwoord staat ook dat de provincie ervan uit gaat dat conflicten geen invloed heeft op het aanbod en de kwaliteit van de programmering.

De PvdA heeft gedeputeerde Sietske Poepjes opgeroepen om te bemiddelen. De partij maakt zich zorgen over de werksfeer en het gebrek aan vertrouwen in de leiding bij de Omrop.