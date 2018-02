Collecteren met mobiel pinautomaat voldoet goed

Een proef in Leeuwarden met een mobiel pinautomaat bij de collecte voor het Kankerfonds pakt goed uit. Volgens coördinator Jan Puthaar van het KWF wordt er meer geld opgehaald. Mensen geven volgens hem meer geld als ze digitaal betalen. En mensen die geen kleingeld in de portemonnee hebben, kunnen met behulp van de bankpas toch betalen.

Het KWF wil de proef nu uitbreiden, zodat mensen voortaan ook met de telefoon of via de QR-code kunnen betalen. Daarnaast wil het KWF collectanten bij grote, moeilijk toegankelijke flats, in winkelcentra in de buurt van die flat laten collecteren.