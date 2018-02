Man overleden na fietsongeluk in Drachten

Een 35-jarige man uit de gemeente Smallingerland is zaterdagnacht overleden bij een eenzijdig ongeluk op de Stationsweg in Drachten. Voorbijgangers vonden de fietser, die met een hoofdwond op de weg lag. Ze hebben het slachtoffer gereanimeerd en de hulpdiensten gewaarschuwd. De man is naar het ziekenhuis gebracht en daar later overleden.

De man is waarschijnlijk met de fiets gevallen en heeft bij die val een harde klap gemaakt. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat de man is aangereden en gaat daarom uit van een noodlottig ongeluk.