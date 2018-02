Hayo Apotheker voorzitter raad van toezicht Fries Museum

Hayo Apotheker is per 28 maart de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de stichting Beheer Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof. Apotheker was eerder onder andere burgemeester van Leeuwarden en Súdwest-Fryslân en minister. Hij is sinds dit jaar waarnemend burgemeester van de nieuwe fusiegemeente Waadhoeke. Apotheker volgt als voorzitter Kees Storm op, die die functie vier jaar deed. Hij blijft wel lid van de raad van toezicht.

"Ik vind het een eer me als RvT-voorzitter in te zetten voor deze topmusea, die van grote betekenis zijn voor het culturele landschap in ons land. Dat moeten we versterken en uitbouwen", zegt Hayo Apotheker. Directeur Kris Callens is blij met hem. "Ik ben erg blij dat we een nieuwe voorzitter hebben die Friesland zo in de vingers heeft. Ik kijk uit naar de vruchtbare samenwerking. We gaan samen zorgen voor een goede basisfinanciering van beide musea en voor uitdagende toekomstplannen."